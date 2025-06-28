Sanayi sitesinde başlayan yangın otelin otoparkına sıçradı! Araçların haline bakın hepsi yandı

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını tespit etti.