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Sanayi sitesinde başlayan yangın otelin otoparkına sıçradı! Araçların haline bakın hepsi yandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Sanayi sitesinde başlayan yangın otelin otoparkına sıçradı! Araçların haline bakın hepsi yandı

Ataşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangın bir otelin otoparkındaki araçlara sıçradı. Çok sayıda araç hasar görürken çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, bir şüphelinin peşine düştü.

Sanayi sitesinde başlayan yangın otelin otoparkına sıçradı! Araçların haline bakın hepsi yandı - Resim: 1

 Bostancı Sanayi Sitesi Kılıç Sokak'ta hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Sanayi sitesinde başlayan yangın otelin otoparkına sıçradı! Araçların haline bakın hepsi yandı - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçradı.

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Sanayi sitesinde başlayan yangın otelin otoparkına sıçradı! Araçların haline bakın hepsi yandı - Resim: 3

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını tespit etti.

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Sanayi sitesinde başlayan yangın otelin otoparkına sıçradı! Araçların haline bakın hepsi yandı - Resim: 4

Polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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