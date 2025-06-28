Sanayi sitesinde başlayan yangın otelin otoparkına sıçradı! Araçların haline bakın hepsi yandı
Ataşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangın bir otelin otoparkındaki araçlara sıçradı. Çok sayıda araç hasar görürken çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, bir şüphelinin peşine düştü.
Bostancı Sanayi Sitesi Kılıç Sokak'ta hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçradı.
Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını tespit etti.
Polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.