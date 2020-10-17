Sanatçı Halil Sezai cezaevinden mektup yolladı: Kimse sormadı ama bunu kaldıramıyorum
Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 13 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanatçı Halil Sezai, cezaevinden mektup yolladı. Sezai, "Kimse sormadı ama... Bu bir itibar suikastıdır" sitemini dile getirdi.
5 ayrı suçtan 3 yıl 7 aydan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanacak olan Halil Sezai, sosyal 'Kaldıramıyorum' açıklamasında bulundu. Açıklaması kardeşi vasıtasıyla sosyal medya hesabından paylaşılan Halil Sezai, "Beni, ezan ve inancım yüzünden yargılama, linç etmeye kalkışılmasını kaldıramıyorum" ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, hakkında bir itibar suikastı yapıldığını belirten Sezai, basının ve kamuoyunun yalan bilgilerle yönlendirildiğini ifade etti. Halil Sezai'nin açıklaması şu şekilde:
"Kimse sormadı ama… Bu bir itibar suikastıdır"
Günlerdir kamuoyunda tutuklu yargılanmama gerekçe olan olaylar hakkında pek çok şey yazılıyor, anlatılıyor, söyleniyor. Herkes kendi dünya görüşü, değer yargıları üzerinden söz söylüyor, yorum yapıyor, hüküm veriyor…
"Aslında ne oldu? Nasıl oldu?"
Kimse de bana, “Aslında ne oldu? Nasıl oldu?” diye sormadı, sormuyor ama ön yargılar hakkında kamuoyu yargısına dönüşüyor. Korkarım ki bu kamuoyu yargısı, adli yargıyı yönlendirici bir baskı oluşturmak amacıyla, bilmediğim (ama tahmin ettiğim) nedenler ile pompalanıyor.