Sanatçı Halil Sezai cezaevinden mektup yolladı: Kimse sormadı ama bunu kaldıramıyorum

"Aslında ne oldu? Nasıl oldu?"

Kimse de bana, “Aslında ne oldu? Nasıl oldu?” diye sormadı, sormuyor ama ön yargılar hakkında kamuoyu yargısına dönüşüyor. Korkarım ki bu kamuoyu yargısı, adli yargıyı yönlendirici bir baskı oluşturmak amacıyla, bilmediğim (ama tahmin ettiğim) nedenler ile pompalanıyor.