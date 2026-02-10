Sanat ve akademi camiası yasta! Didem Yalınay yaşamını yitirdi...
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı Şebnem Yalınay Çinici’nin kardeşi ve üniversitenin İletişim Bilimleri Doktora Programı öğrencisi Didem Yalınay’ın vefat ettiğini duyurdu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Didem Yalınay’ın “zamansız” kaybının üniversite camiasında derin üzüntü yarattığı ifade edildi.
Açıklamada, Yalınay’ın akademik çalışmalarını sürdürdüğü sırada hayatını kaybettiği bilgisine yer verilirken, vefat nedenine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.
Üniversite yönetimi, yayımladığı taziye mesajında Yalınay ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
CENAZE TÖRENİ ANKARA’DA
Didem Yalınay’ın cenazesinin 10 Şubat Salı günü, ikindi namazının ardından Ankara’daki Gölbaşı Mezarlığı Camii’nden kaldırılacağı bildirildi.