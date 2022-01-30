Sanat için soyunmuşluğum var dedi Billur Kalkavan fotoğrafını paylaştı

Billur Kalkavan'ın aldatan kadınlarla ilgili geçen günlerde yaptığı yorum olay olmuştu:

"Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar. Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı. "