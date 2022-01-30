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Sanat için soyunmuşluğum var dedi Billur Kalkavan fotoğrafını paylaştı

Sanat için soyunmuşluğum var dedi Billur Kalkavan fotoğrafını paylaştı

Son günlerde ilginç çıkışları, dikkat çeken açıklamaları ve evlilik hakkında söyledikleri ile gündem olan Billur Kalkavan yine magazin basınının gündemi oldu. 'İşte Sanat için soyunmuşluğum var diyerek' bir fotoğraf paylaşan Billur Kalkavan'a gelen yorumlar...

Sanat için soyunmuşluğum var dedi Billur Kalkavan fotoğrafını paylaştı

Uçuk kaçık tarzı, dövmeleri ve açık sözlülüğüyle bilinen oyuncu Billur Kalkavan, babası Nazım Bey film yapımcısı olduğu için üç yaşından beri kameralar karşısında.

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Sanat için soyunmuşluğum var dedi Billur Kalkavan fotoğrafını paylaştı

Billur Kalkavan, 2008’de geliri Pozitif Yaşam Derneği’ne bağışlanacak olan ‘AIDS’e Hayır’ projesinde Mehmet Turgut’un objektifine yarı çıplak pozlar vermişti.

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Sanat için soyunmuşluğum var dedi Billur Kalkavan fotoğrafını paylaştı

Billur Kalkavan iki yaşında Beylerbeyi’ndeki yalılarının rıhtımında çekilmiş çıplak fotoğrafını sosyal medyada “Sanat için soyunmuşluğum var” notuyla paylaştı.

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Sanat için soyunmuşluğum var dedi Billur Kalkavan fotoğrafını paylaştı

Billur Kalkavan'ın aldatan kadınlarla ilgili geçen günlerde yaptığı yorum olay olmuştu:

"Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar. Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı. "

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