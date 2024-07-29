Sanat dünyası yasa boğuldu! Kenan Işık için veda paylaşımları...
Kenan Işık, 21 Mart 2014'ten bu yana komada bulunduğu süreç sonunda 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimler, Işık'ın vefatı üzerine sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. İşte sanat dünyasının ünlü isimlerinden Kenan Işık için veda paylaşımları...
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı: Türk tiyatrosu bir ustasını daha kaybetti. Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum.
Hülya Koçyiğit: Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının unutulmaz ismi Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.
Ali Sunal: Mekânın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyımki... Sana doyamadık Kenan ağabeyim. İyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat Kenan Işık.
Zafer Algöz: Allah, rahmet eylesin. Oyunculuk mesleğini seçmemde çok büyük emeğin var. Kenan Işık 10 yıldır hayata tutunmaya çalıştı ve acıları son buldu. Kıymetli ağabeyim, mekânın cennet olsun.