Sanat dünyası yasa boğuldu! Kenan Işık için veda paylaşımları...

Ali Sunal: Mekânın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyımki... Sana doyamadık Kenan ağabeyim. İyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat Kenan Işık.