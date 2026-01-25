Sanat camiası yasta! Duayen isim Haldun Dormen'e veda!

"BENİM İÇİN MUCİZE BİR İNSANDI"

Oyuncu Suna Keskin:

“Anlatmak çok zor elbette. Benim tek kahramanım Mustafa Kemal Atatürk'tür diyen; yüzü, beyni aydınlık bir tiyatro insanıydı Haldun Dormen. Benim 60 yıllık hocam, meslektaşım, sırdaşım, ağabeyim, her şeyim. Benim gibi birçok insanın hayatına dokundu. Ben 60 yıldır sahnedeysem bu, Haldun Dormen'in sayesinde oldu. İnanılmaz unutulmaz anlar yaşattı bize. Sahne üzerinde olabilecek olması gereken her şeyi ondan öğrendim. Benim için bir mucizeydi, onu bugün uğurluyoruz. Onda ilahi bir güç vardı, hiç durmak yorulmak bilmedi. Bize örnek olması gerekiyordu, oldu da. Ne mutlu ona ki ömrünün son anına kadar oyuncu olarak hayatını sürdürebildi."

Oyuncu Melek Baykal:

“Ben Ankara oyuncusu olduğum için Haldun ağabey ile maalesef çok az şey paylaştım. Keşke Suna Keskin kadar Haldun'la daha çok şey paylaşma imkanım olsaydı. Keşke bir oyun bile paylaşabilseydik, bugün bu şansımı uğurluyorum. Hep yüreğimizde olacak, onu hiç unutmayacağız.”