Sanal kumar baronu Halil Falyalı cinayeti davasında karar çıktı! Mustafa Söylemez'e 2 kez müebbet hapis...
KKTC'de yasadışı sanal bahis ve kumarhaneler baronu olarak bilinen Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Söylemez Kardeşler çetesinden Mustafa Söylemez 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Söylemez ve avukatları mahkeme heyetine ağır suçlamalar yöneltti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhaneler kralı ve sanal bahis baronu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında Mehmet Faysal Söylemez ile Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayette bizzat tetiği çektiği iddia edilen Mustafa Söylemez’i "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Faysal Söylemez’in ise tüm suçlardan beraatine hükmetti. Mehmet Faysal Söylemez'in tahliyesine de karar verildi.
Avukattan Mahkeme heyetine: Tetikçisiniz
Sanık Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı Coşkun Atılgan da dosyada cinayetin Söylemez kardeşler tarafından işlenmediğine dair deliller olduğunu belirterek şunları söyledi: "Halil Falyalı'nın gerçekten katilinin kim olduğunu hiç mi merak etmiyorsunuz? Erhan Kinai kimdir hiç mi merak etmiyorsunuz? 'Ben bu davanın ağırlığını vicdanım boyunca taşıyacağım şu mesajları ben bir okuyayım.' demeyecek misiniz? Görüntüleri izlemeyecek misiniz? HSYK sizin hakkınızda gereğini yapacak. Ben sizin yargılanmanız için her şeyi yapacağım. Siz bu davanın tarafısınız, siz bu delilleri karartansınız. Siz tetikçisiniz."
'Bu bellekte yazanları okuduktan sonra öldürülebilirim’
Avukat Coşkun Atılgan, “Bu davada son 5 celsedir gerçeğin ortaya çıkarılması için adeta heyetinize yalvardım. Az önce yüksek heyetinizi, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçlarından şikayet ettik. Ben de cebimde bir flash bellek ile geldim. Bu bellekte yazanları okuduktan sonra öldürülebilirim, burada ki avukat arkadaşlarım da öldürülebilir. Gerçeğin ortaya çıkmasını engellediğiniz için bunun sorumlusu sizsiniz” dedi.