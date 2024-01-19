Sanal kumar baronu Halil Falyalı cinayeti davasında karar çıktı! Mustafa Söylemez'e 2 kez müebbet hapis...

Avukattan Mahkeme heyetine: Tetikçisiniz

Sanık Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı Coşkun Atılgan da dosyada cinayetin Söylemez kardeşler tarafından işlenmediğine dair deliller olduğunu belirterek şunları söyledi: "Halil Falyalı'nın gerçekten katilinin kim olduğunu hiç mi merak etmiyorsunuz? Erhan Kinai kimdir hiç mi merak etmiyorsunuz? 'Ben bu davanın ağırlığını vicdanım boyunca taşıyacağım şu mesajları ben bir okuyayım.' demeyecek misiniz? Görüntüleri izlemeyecek misiniz? HSYK sizin hakkınızda gereğini yapacak. Ben sizin yargılanmanız için her şeyi yapacağım. Siz bu davanın tarafısınız, siz bu delilleri karartansınız. Siz tetikçisiniz."