Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katleden katille ilgili yeni gelişme! Mahkemeden ilk karar

Mahkeme, sanığın akıl sağlığı ile ilgili tartışmalara nokta koyacak bir adım attı. Sanığın işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya suça ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için Boz'un tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evraklarının istenmesine karar verildi.