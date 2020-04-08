Samsun'un enfes lezzeti çakallı menemen tarifi!
Bugün Samsun'un enfes lezzeti çakallı menemeni ile karşınızdayız. İsmini Çakkalı köyünden alan bu enfes tat sadece 5 malzemeyle hazırlayabileceğiniz kadar kolay yapılıyor.
Ekmeği bana bana yiyeceğiniz bu lezzet kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak. Yediğiniz kahvaltıyı lezzetlendirecek bu tarifi denemeye ne dersiniz?
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Çakallı menemeni nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda çakallı menemeni. Asla pişman olmayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.
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MALZEMELER:
5 adet domates,
1 adet yeşil biber,
3 adet yumurta sarısı,
1,5 yemek kaşığı tereyağı,
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri,
1 tutam karabiber ve pul biber,
1 tutam tuz
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HAZIRLANIŞI:
Domatesleri yıkayın, kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayıp, bir kenara alın. Biberi yıkayın ve ince ince doğrayın.
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