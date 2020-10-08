Samsun'un Ayvacık ilçesi Arapların gözdesi oldu Türkiye'nin Davos'u olarak biliniyor

Ormanlarla kaplı doğal manzarası, tarihi ve turistik mekânlarıyla turizm potansiyeli yüksek olan Ayvacık, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce üç yılda yapılan 46,5 milyon liralık yatırım ve çalışmalarla da ilgiyi artırdı.