Samsun'un Ayvacık ilçesi Arapların gözdesi oldu Türkiye'nin Davos'u olarak biliniyor

Samsun'un Ayvacık ilçesi Arapların gözdesi oldu Türkiye'nin Davos'u olarak biliniyor
Orta Karadeniz bölgesinde bulunan Samsun'un Ayvacık ilçesi müthiş doğası sebebiyle Arap yatırımcısının ilgi odağı oldu. Ayvacık, İsviçre'nin dünyaca ünlü kasabası Davos'a benzetiliyor.
Samsun'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Ayvacık ilçesi, yerleşim bakımından İsviçre'de bulunan Landwasser Irmağı kenarındaki Davos'a benzetiliyor. Son yıllarda Arap yatırımcının gözdesi haline gelen Ayvacık, ziyaretçi akınını uğruyor. Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce üç yılda yapılan 46,5 milyon liralık yatırım ve çalışmalarla ilgiyi daha da artırdı..
Karadeniz iskân tarihinin ilk yaşam tercih alanı olan Samsun, ciddi kültür birikim merkezlerinden biri… Bu zengin birikimin önde gelen kültür merkezlerinden bir tanesi de Ayvacık…
Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkler, Rumlar ve Ermenilerin kardeşçe yaşadığı Ayvacık, köklü bir kültür yapısına sahip… Su sporlarından gençlik kamplarına, doğa yürüyüşlerinden yöresel lezzetlere ev sahipliği yapan ilçe, 'Samsun'un saklı cenneti' olarak adlandırılıyor.
Ormanlarla kaplı doğal manzarası, tarihi ve turistik mekânlarıyla turizm potansiyeli yüksek olan Ayvacık, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce üç yılda yapılan 46,5 milyon liralık yatırım ve çalışmalarla da ilgiyi artırdı.