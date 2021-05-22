Samsunlu otomobil tamircisi yaptı alışveriş sepetinden araba yaptı 120 km hızla gidiyor

"Can sıkıntısıyla başladım"

Yaptığı aracın herkes tarafından ilgiyle karşılandığı belirten Ahmet Hamurcu, "Böyle el yapımı işlere merakım vardır. Mekanik olan şeylere ilgi duyuyorum. İnternette bir araç gördüm. Amerika'da gençler yapmış. Tamamen ona benzeyen değil de biraz daha kendi yorumumu katarak bu şekilde bir araç yaptım.