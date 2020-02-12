Samsung katlanabilir Galaxy Z Flip'in tanıtımını yaptı! İşte özellikleri
Güney Kore merkezli dev teknoloji şirketi Samsung, yeni katlanabilir telefon modeli olan Galaxy Z Flip'i görücüye çıkardı. İşte Samsung Galaxy Z Flip'in özellikleri ve fiyatı.
6.7 inç boyutunda bir OLED ekrana ev sahipliği yapan Samsung Galaxy Z Flip, dikey olarak katlanıyor. Bu ekranın en dikkat çeken özelliği ise cam bir yapıda olması.
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21.9:9 formatındaki ekran 2636 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Telefon katlandığında ise 1.1 inçlik ekran bildirimleri göstermeye devam ediyor.
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Arka tarafta her biri 12 MP değerine sahip iki kameraya ev sahipliği yapan cihaz, ultra geniş açılı görüntüler çekebiliyor.
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Galaxy Z Flip'in ön tarafında ise 10 MP değere sahip bir selfie kamerası bulunuyor. 183 gram ağırlığındaki telefona işlemci tarafında ise Snapdragon 855+ destek veriyor.
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