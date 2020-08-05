Samsung Galaxy Note 20 telefonun fiyatını açıkladı! Galaxy Z Fold2 katlanıyor
Samsung, merakla beklenen katlanan telefonu Galaxy Z Fold2'yi tanıttı. Yeni modeller arasında Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Tab S7 ve S7+ tablet, premium akıllı saat Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live kulaklık da yer alıyor.
Samsung Electronics, Güney Kore'den canlı olarak yayınlanan ilk sanal 'Galaxy Unpacked' tanıtım etkinliğinde yeni Galaxy cihazlarının tanıtımını yaptı. Söz konusu cihazlar, şimdiye kadarki en güçlü Note serisinden Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra, üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, gelişmiş sağlık özellikleriyle premium akıllı saat Galaxy Watch3, öne çıkan ses kalitesiyle Galaxy Buds Live kulaklık ve geliştirilmiş tasarımıyla yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2 olarak açıklandı.
Galaxy Z Fold2 ile lüks bir mobil deneyim
Açıklamaya göre; Samsung, yeni nesil katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2 ile tümüyle yeni bir mobil cihaz kategorisine öncülük ediyor. İki katlanabilir cihazı piyasaya çıkaran ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan Samsung, bu kez yeni iyileştirmeler ve katlanabilir kullanıcı deneyimi sunan Galaxy Z Fold2'yi tüketicilerin beğenisine sundu. Şık tasarımı ve ince mühendisliği ile Galaxy Z Fold2'de Mystic Black ve Mystic Bronze olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.
Note serisi renk seçenekleriyle de öne çıkıyor
Galaxy Note20 serisinin güç ve üretkenlik için tasarlanmış Galaxy Note20 Ultra ile çalışma ve oyun performanslarını en üst düzeye çıkarmak isteyenler için Galaxy Note20 olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
Samsung'un en yeni Note serisi, çalışma şeklini dönüştürerek her yerde her zaman daha fazlasını yapma imkanı sağlıyor. Serideki yeni S Pen ve Samsung Notes özellikleri daha da güçlü bir deneyim sunuyor. Ayrıca, uzun süredir Samsung'un iş ortağı olan Microsoft ile daha da ileriye taşınan iş birliği, Galaxy Note20 serisinin ve Windows PC'nin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını da sağlıyor. Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra, parmak izlerini ve lekeleri azaltan yeni puslu dokusu ile yumuşak nötr tonlardaki yeni Mystic renk seçeneklerine sahip. Galaxy Note20 Ultra, Note serisinde bir ilk olan canlı ve parlak Dinamik AMOLED 2X ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. Tüm gün dayanan akıllı pil ve süper hızlı şarj özellikleri ile 30 dakikada yüzde 50'den fazla şarj elde etme imkanı sunuyor.
Üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü tabletler
Açıklamaya göre; Galaxy Tab S7 ve S7+ ise bir bilgisayarın gücünü, bir tabletin esnekliğini ve bir akıllı telefonun bağlantısını bir araya getiren çok yönlü tabletler olarak öne çıkıyor. Daha az zamanda daha fazlasını yapmayı sağlayan güçlü bir işlemci, geliştirilmiş klavye deneyimi (klavye, klavyeli kılıf olarak ayrı satılıyor) ve Galaxy Note20 serisiyle benzer özelliklere sahip geliştirilmiş bir S Pen sayesinde Galaxy Tab S7 ve S7+'da üretkenliği PC düzeyinde deneyimlenebiliniyor.
Galaxy Tab S7 ve S7+, daha fazla eğlence için 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana da sahip. Böylece yüksek çözünürlüklü içerikten tam olarak yararlanılıyor veya geliştirilmiş çoklu görev yetenekleriyle her ikisini de aynı anda yapma imkanı tanıyor. Galaxy Tab S7+, çalışmak, oyun oynamak ve üretmek için daha fazla alan isteyen kullanıcılar için ekstra geniş 12.4 inç Super AMOLED ekran ile geliyor.