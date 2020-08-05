Samsung Galaxy Note 20 telefonun fiyatını açıkladı! Galaxy Z Fold2 katlanıyor

Note serisi renk seçenekleriyle de öne çıkıyor

Galaxy Note20 serisinin güç ve üretkenlik için tasarlanmış Galaxy Note20 Ultra ile çalışma ve oyun performanslarını en üst düzeye çıkarmak isteyenler için Galaxy Note20 olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Samsung'un en yeni Note serisi, çalışma şeklini dönüştürerek her yerde her zaman daha fazlasını yapma imkanı sağlıyor. Serideki yeni S Pen ve Samsung Notes özellikleri daha da güçlü bir deneyim sunuyor. Ayrıca, uzun süredir Samsung'un iş ortağı olan Microsoft ile daha da ileriye taşınan iş birliği, Galaxy Note20 serisinin ve Windows PC'nin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını da sağlıyor. Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra, parmak izlerini ve lekeleri azaltan yeni puslu dokusu ile yumuşak nötr tonlardaki yeni Mystic renk seçeneklerine sahip. Galaxy Note20 Ultra, Note serisinde bir ilk olan canlı ve parlak Dinamik AMOLED 2X ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. Tüm gün dayanan akıllı pil ve süper hızlı şarj özellikleri ile 30 dakikada yüzde 50'den fazla şarj elde etme imkanı sunuyor.