Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri
SAMSUNG yeni telefonu Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ı Amerika'da düzenlediği etkinlikle tanıttı. Türkiye saatiyle 23:00'da tanıtılan Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oldu.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung merakla beklenen yeni amiral gemisi modellerini görücüye çıkardı. Dün gerçekleşen lansman ile Galaxy ailesinin yeni üyelerinin özellikleri ve fiyatı da belli oldu.
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Note 10 Türkiye fiyatı 9 bin 899 TL olarak karşımıza çıkarken, Note 10 Plus Türkiye fiyatı ise 11 bin 399 TL olarak açıklandı.
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Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın öne çıkan özellikleri ise şöyle...
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Galaxy Note10, 8 GB RAM; Note10 Plus ise 12 GB RAM kapasitesine sahip. Cihaz 3 arka kameraya ev sahipliği yapıyor.
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