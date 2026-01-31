Samsun'da TOKİ kura çekimi yapıldı! Hak sahipleri belli oldu...

SAMSUN'DA KURA ÇEKİLDİ

Yüzyılın Konut Projesi ile Samsun'a kazandıracakları 6 bin 397 konutun kuralarını çektiklerine işaret eden Kurum, "Konutlarımızın şehrimizin tüm ilçelerini kapsayan adil ve dengeli bir planlamayla inşa edileceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Üstelik yalnızca konutla da yetinmiyoruz. Geçmişimizden aldığımız ilhamla komşuluğu yaşatan, dayanışmayı güçlendiren 500 mahalle konağıyla sosyal hayatı da yeniden inşa ediyoruz. 'Ev sahibi Türkiye' hedefimiz doğrultusunda Allah'ın izniyle hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacağız." dedi.

Türkiye'nin yaşadığı her imtihan ve zorluktan daha da güçlenerek çıkan bir ülke olduğunu vurgulayan Kurum, "Son yıllara ülkemiz sellerden yangınlara, salgınlardan depremlere kadar birçok afetle sınandı ama hamdolsun, hiçbir afette milletimizi çaresiz ve kimsesiz bırakmadık. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız, asrın felaketi olarak kayıtlara geçen deprem afeti ile 11 ilimiz ne yazık ki derin bir acıyla sarsıldı. 14 milyon insanımız doğrudan, 86 milyon insanımız dolaylı olarak bu afetten etkilendi." ifadesini kullandı.

Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmamış hız ve yöntemle asrın inşa sürecini başlattıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu büyük seferberlikle sadece yaralarımızı sarmadık, aynı zamanda millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu dünyaya bir kez daha gösterdik. 200 bin mimarımızla, mühendisimizle, işçimizle, gece gündüz demeden afetzede kardeşlerimizi bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak için 7 gün 24 saat çalıştık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Cumhur İttifakı liderlerinin katılımıyla Hatay'ımızda büyük bir gurur ve onurla 455 bin 357 yeni yuvamızı destansı kararlılıkla depremzede kardeşlerimize armağan ettik. 11 ilde bu kadar konutu eş zamanlı yapmak, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin altından kalkacağı bir iş değildir."