Samsun'da tarihin en büyük banka soygunu! 16 milyarlık vurgunda flaş gelişme: Kardeşler için istenen ceza belli oldu!

İki kardeş, arabayla dolaşırken polis tarafından durduruldu. Üzerinde silah bulunan Emre Gezek, 'bu silahı neden taşıyorsun?' diye soran polislere 'Bu kadar paranız olsa, siz de taşırsınız' diye cevap verdi ve hesabındaki paralardan bahsetti. Durumdan şüphelenen polis olayı araştırınca iki kardeşin eski parayla katrilyonlarca liralık para transferi ve özel bankanın güvenlik açığı skandalı ortaya çıktı.