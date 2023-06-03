Samsun'da tarihin en büyük banka soygunu! 16 milyarlık vurgunda flaş gelişme: Kardeşler için istenen ceza belli oldu!
Samsun'da Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlerin özel bir bankanın mobil uygulamasında buldukları açıkla yaptıkları 16 milyar liralık vurguna ilişkin soruşturma tamamlandı. İki kardeş için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları istendi.
Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek (26), kendi adına açtığı Banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya göre, iki kardeş özel bir bankanın yatırım hesabından milyarlarca lirayı kendi hesaplarına aktardı.
İki günde 70'e yakın işlem ile toplam 16 milyar lirayı hesaplarına aktaran iki kardeş önce cep telefonu, sonra da araba aldı. Ardından da bütün akrabalarına "Borcu, sıkıntısı olan bize gelsin" diyerek haber gönderdi. Bazı akrabalarının da borçlarını ödedi. Ardından bir masaj salonuna giderken polis kontrolünde tesadüfen yakalandılar.
İki kardeş, arabayla dolaşırken polis tarafından durduruldu. Üzerinde silah bulunan Emre Gezek, 'bu silahı neden taşıyorsun?' diye soran polislere 'Bu kadar paranız olsa, siz de taşırsınız' diye cevap verdi ve hesabındaki paralardan bahsetti. Durumdan şüphelenen polis olayı araştırınca iki kardeşin eski parayla katrilyonlarca liralık para transferi ve özel bankanın güvenlik açığı skandalı ortaya çıktı.
İki kardeş gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Banka hesapları donduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki kardeş, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.