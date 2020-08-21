Samsun'da şoke eden olay! Gelin adayı hastanenin tuvaletinden kaçtı

Samsun'da 3 gün önce meydana gelen olayda, bir tanıdığının Çorum'da bir kız olduğunu ve evlenebileceğini söylemesi üzere ailesiyle birlikte Çorum'a giden damat adayı A.K(27), burada tanıştığı gelin adayı S.Ç.'nin(22) ailesi olduğunu söyledikleri kişilerle görüşüp 20 bin lira başlık parasında anlaştılar.