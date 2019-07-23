Samsun'da sıra dışı sokaklar dışarıdan gelen fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyor

Dar sokaklara alıştık: Özellikle akşam saatlerinde çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bizim de bundan herhangi bir şikayetimiz yok. Dar sokaklara alıştık. Çok dar ve ilginç sokaklar. Yıllarca burada yaşadığımız için bize normal geliyor ama dışarıdan gelenlerin çok fazla dikkatini çekiyor" dedi.