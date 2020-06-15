Samsun'da orman yangınlarına karşı havuzlu önlem alındı
Ülkemizde artan yangınlar ülkenin akciğeri olan ormanları tehdit ediyor. Ormanlık alanlarda oluşturulan 280 ile 350 ton arasındaki havuzlarla muhtemel yangınlara karşı önlem alınıyor.
Samsun Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan su kapasitesi 280 ile 350 ton arasında olan su havuzları ile çıkabilecek muhtemel yakınlara hızlı bir şekilde müdahale edilebiliyor. Acil durumda helikopter ve arazözlerin su çektiği havuzlar daima doluluğunu koruyor.
Vezirköprü’de bulunan ve binlerce kişiye istihdam kapısı olan Kunduz Ormanları olmak üzere birçok ormanında içerisinde yangın havuzları bulunuyor. Toplamda 8 adet olan yangın havuzlarından acil orman yangını sırasında helikopter ve arazözler ile su çekilerek olaya müdahale ediliyor.
Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Sürmen, "Yangınlar yüzde 95 oranında insan kaynaklıdır. İnsanların çoğu özellikle piknik ateşlerini söndürmeden dikkatsiz bir şekilde bırakıp gidiyor. İnsanlar piknik alanlarında yaktıkları ateşi kontrollü bir şekilde söndürmesi gerekiyor ve tavsiye edilen alanlarda piknik yapmaları gerekiyor" dedi.
Kurum olarak yangın sezonuna yangın havuzları da dahil olmak üzere hazır olduklarını ifade eden Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Sürmen, "İşletme Müdürlüğümüzde toplamda 8 tane havuzumuz var. Bu havuzlar 280 ton ile 350 ton arasında su kapasiteleri var.