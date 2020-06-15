Samsun'da orman yangınlarına karşı havuzlu önlem alındı

Kurum olarak yangın sezonuna yangın havuzları da dahil olmak üzere hazır olduklarını ifade eden Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Sürmen, "İşletme Müdürlüğümüzde toplamda 8 tane havuzumuz var. Bu havuzlar 280 ton ile 350 ton arasında su kapasiteleri var.