Samsun'da ölümle burun buruna geldiler! Araç parçalara ayrıldı 2 kişi yaralandı
SAMSUN'da 2 otomobilin çarpışmasında Tofaş marka otomobil parçalara ayrıldı. Meydana gelen kazada 2 kişinin yaralı olarak kurtulması yüreklere su serpti. Otomobilin haline ise diyecek yoktu.
Kaza, Samsun'un Çarşamba içesi Dikbıyık mevkisi Irmak Sırtı Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Muhammed Taş'ın kullandığı 77 EA 104 plakalı Tofaş marka otomobil ile Fatih İyem yönetimindeki 42 UY 135 plakalı Opel Astra marka/model otomobil çarpıştı.
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Kazada refüjdeki aydınlatma direğine de çarpan 77 EA 104 plakalı otomobil paramparça oldu.
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Kazada her iki otomobilin sürücüsünün de yaralı kurtulması mucizeyi gözler önüne serdi.
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