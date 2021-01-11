Samsun'da öğretmen koronavirüste doğaya yerleşti! Doğa yaşamını görenler imreniyor
SAMSUN'da Cemil Ceylan, yeni tip koronavirüs sürecini doğadaki ağaç evinde geçiriyor.
Yakakent ilçesinde, zamanının büyük bir kısmını elektrik olmayan kulübede kızı ve köpekleriyle şehir stresinden uzak bir şekilde geçiren 42 yaşındaki Cemil öğretmen, onu tanıyanlara da örnek oluyor.
Küçük kulübesindeki doğayla iç içe hayatını sosyal medyadan paylaşan ve çok sayıda takipçisi olan Cemil öğretmen, gönüllü "izole" hayatı ile dikkati çekiyor.
Yakakent 100. Yıl Ortaokulunda müzik öğretmeni olan Ceylan, salgın sürecinde uzaktan derslerin bazılarını da doğadaki kulübesinde çevrim içi veriyor.
Cemil Ceylan, gazetecilere salgın sürecinde sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığın unutulmayacağını, insanların sağlık çalışanlarına destek olmak istiyorlarsa kurallara uymaları gerektiğini söyledi.