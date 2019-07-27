Samsun'da oğluyla birlikte denize giren baba boğuldu

SAMSUN’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Uğur Özbay (39), oğlu Emirhan (14) ve eşi Sebahat Özbay ile birlikte serinlemek için denize gitti. Baba-oğul denize girdikten bir süre sonra ise dalgalar arasında çırpınmaya başladı. Emirhan kendi imkanları ile kıyıya çıkarken, baba Uğur Özbay ise dalgalar arasında kayboldu.