Samsun'da Mahir öğretmen kukla gösterisi ve şarkılarla ders işliyor
SAMSUN'un Kavak ilçesinde sınıf öğretmeni Mahir Çuğu, çocukların ilgisini derse çekebilmek ve daha kolay öğrenmelerini sağlamak amacıyla sanattan yararlanıyor.
SAMSUN'un Kavak ilçesindeki Yaşar Doğu İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Mahir Çuğu, dersleri daha eğlenceli hale getirebilmek için palyaço makyajı yapıp renkli bir peruk takıyor.
'Bakkal Amca' adını verdiği kuklayı seslendiren Çuğu, zaman zaman farklı enstrümanlar çalarak ders işliyor.
Derse göre farklı besteler yapan Çuğu, hazırladığı küçük oyunlarda öğrencilerine de rol vererek derse ilgiyi ve katılımı artırıyor.
Yirmi sekiz öğrencili 3. sınıfta dersler hem eğitici hem eğlenceli geçerken 18 yıllık öğretmen Çuğu, renkli bir öğretmen olarak öne çıkıyor.