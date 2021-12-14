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Samsun'da Mahir öğretmen kukla gösterisi ve şarkılarla ders işliyor

Anadolu Ajansı
Samsun'da Mahir öğretmen kukla gösterisi ve şarkılarla ders işliyor

SAMSUN'un Kavak ilçesinde sınıf öğretmeni Mahir Çuğu, çocukların ilgisini derse çekebilmek ve daha kolay öğrenmelerini sağlamak amacıyla sanattan yararlanıyor.

Samsun'da Mahir öğretmen kukla gösterisi ve şarkılarla ders işliyor

SAMSUN'un Kavak ilçesindeki Yaşar Doğu İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Mahir Çuğu, dersleri daha eğlenceli hale getirebilmek için palyaço makyajı yapıp renkli bir peruk takıyor.

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Samsun'da Mahir öğretmen kukla gösterisi ve şarkılarla ders işliyor

'Bakkal Amca' adını verdiği kuklayı seslendiren Çuğu, zaman zaman farklı enstrümanlar çalarak ders işliyor.

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Samsun'da Mahir öğretmen kukla gösterisi ve şarkılarla ders işliyor

Derse göre farklı besteler yapan Çuğu, hazırladığı küçük oyunlarda öğrencilerine de rol vererek derse ilgiyi ve katılımı artırıyor.

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Samsun'da Mahir öğretmen kukla gösterisi ve şarkılarla ders işliyor

Yirmi sekiz öğrencili 3. sınıfta dersler hem eğitici hem eğlenceli geçerken 18 yıllık öğretmen Çuğu, renkli bir öğretmen olarak öne çıkıyor.

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