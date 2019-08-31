Samsun'da kurye ve müşteri arasında kavga

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da kurye ve müşteri arasında kavga

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir yemek şirketi kuryesi ile siparişi verenler arasındaki arbede kameraya yansıdı.

Samsun'da kurye ve müşteri arasında kavga - Sayfa 1

SAMSUN'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana gelen olayda; bir aile, fast food iş yerinden yemek siparişi verdi.

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Samsun'da kurye ve müşteri arasında kavga - Sayfa 2

Yemeği getiren kurye ile müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Samsun'da kurye ve müşteri arasında kavga - Sayfa 3

Tartışma büyüyünce arbede yaşandı.

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Samsun'da kurye ve müşteri arasında kavga - Sayfa 4

Olay anının bir kısmı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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