Samsun'da kurye ve müşteri arasında kavga
İhlas Haber Ajansı
SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir yemek şirketi kuryesi ile siparişi verenler arasındaki arbede kameraya yansıdı.
SAMSUN'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana gelen olayda; bir aile, fast food iş yerinden yemek siparişi verdi.
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Yemeği getiren kurye ile müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Tartışma büyüyünce arbede yaşandı.
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Olay anının bir kısmı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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