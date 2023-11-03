Samsun'da konut inşaatı için arazisini kazdırdı gördüklerine inanamadı yetkililer etrafını çevirdi

Bulunan insan yerleşkesi hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, “Tepecik Mahallesi’ndeki kazılarda Roma ve Helenistik Döneme ait su kanalı ve bazı yapılar ortaya çıktı. Kazıyı durdurduk. Kazıyı devam ettirmek için bakanlıktan haber bekliyoruz. Oradaki müstakil inşaat da kazı da şu anda durmuş vaziyette. Burası şahıs mülkü. Vatandaş belediyeden ruhsatlı, onaylı arsasında konut yapmak için temel kazarken bu kalıntılara rastladı. Kalıntılar ortaya çıkınca da inşaatı durdurduk. Söz konusu alanda kurtarma kazısı çalışmaları başlatılacak” dedi.