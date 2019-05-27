Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebekten 22 gündür haber alınamamıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin'in bulunması için aile ve yakınları çapraz sorguya alınmıştı. Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.