Samsun'da kayalıklarda selfie merakı sonu oluyordu

Olay, Kolay Mahallesi Kapıkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Kapıkaya Festivali'ne gelen 53 yaşındaki Şenel Şen selfie yapmak için Asar Kaya mezarlarının olduğu sarp kayalıklara çıktı.