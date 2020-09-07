Samsun'da kavga edip intihara kalkışan kızlar farklı yuvalara yerleştirildi
SAMSUN'da, kız grubu arasında çıkan kavga sonrası çıktıkları çocuk yuvasının çatısında el ele tutuşarak kalkıştıkları intihardan müzakereci polis tarafından ikna edilip vazgeçirilen 2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu kentteki farklı yuvalara yerleştirildi.
Samsun'da dün saat 15.00 sıralarında, İlkadım ilçesindeki Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri'nde hareketli saatler yaşanmıştı. Yuvada kalan kız grubu arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıkmış ve kavga sırasında 2 kız çocuğu, binadaki camları kırarak, çıktıkları çatıda el ele tutuşarak intihara kalkışmıştı.
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İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve kızlar müzakereci polis tarafından ikna edilmişti.
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Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, intihara kalkışıp ikna edilen 2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğunun farkılı yuvalara yerleştirildiği bildirildi.
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Öte yandan kız çocuklarının 'mala zarar verme', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçundan yargılanacağı da öğrenildi.
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