Samsun'da karda kayan araçların kaza anları görüntülendi
SAMSUN'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan aracı fark eden vatandaşların kaçıştığı anlar büyük panik yaşattı. Olaydan saniyeler sonra başka bir aracın da kayarak kalabalığa daldığı anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Faciadan dönülen olayda büyük şans eseri yaralanan olmadı.
SAMSUN şehir merkezine yağmaya başlayan, aralıklarla devam eden mevsimin ve yılın ilk karı etkisini iyice hissettirdi.
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Sürücü ve yayalar kara hazırlıksız yakalandı.
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Atakum ilçesi Nişantaşı Caddesi’nde yokuş aşağı inen bir otomobil, karla kaplı yolda kayarak takla attı.
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Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aşağıya doğru kayan aracı durduramadı.
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