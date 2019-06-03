Samsun'da karadeniz fıkrası gibi apartman altından sokak geçiyor
Samsun’un İlkadım ilçesinde fıkra gibi bir apartman görenleri hayrete düşürüyor. Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın altından sokak geçiyor.
İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor. Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı.
Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 7 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altı açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu.
Sokak üzerinde evleri bulunan vatandaşlar ise sokakların açılmasıyla birlikte evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı buldu. İlk kez sokaktan geçen vatandaşların dikkatini çeken sokakta oturan bazı vatandaşlar ise verilen hizmet karşısında yetkililere teşekkür etti.
Geçenler durup bakıyor
İçinden sokak geçen apartmanı ilk kez görenlerin şaşırdığını ifade eden mahalle sakinlerinden Muammer Töngel, “Kökçüoğlu Mahallesi’nde bitişik apartman olan bir sokakta evin içinden sokak geçiyor.