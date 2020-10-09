Samsun'da kabus dolu 5 dakika! 12 yaşındaki Tuğba yaşadığı tramvayı atlatamıyor
SAMSUN’un Havza ilçesinde, pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan ve vücuduna 60 dikiş atılan Tuğba Kaplan yaşadıklarını anlattı
Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'ndeki parkta oynayan Tuğba Kaplan, önceki gün oynamaya gittiği parkın yanındaki bahçede bulunan pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğradı. Parktaki vatandaşlar tarafından kurtarılan Kaplan, hemen Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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İlk müdahalenin ardından da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tuğba Kaplan’ın boynuna, koluna ve yüzüne toplam 60 dikiş atıldı.
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Tedavisi süren Kaplan, bugün babası Metin Kaplan ve annesi Latife Kaplan tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirildi.
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Plastik cerrahisine muayene olan küçük kızın yaralarına da pansuman yapıldı.
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