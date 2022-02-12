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Samsun'da izlediği filmden etkilenip otobüse 700 bin TL harcadı son hali şaşırttı: Uyumam gece 4'ü buldu

Samsun'da izlediği filmden etkilenip otobüse 700 bin TL harcadı son hali şaşırttı: Uyumam gece 4'ü buldu

SAMSUN'da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, 7 ay önce aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan “School Bus”a (okul otobüsü) dönüştürdü.

Samsun'da izlediği filmden etkilenip otobüse 700 bin TL harcadı son hali şaşırttı: Uyumam gece 4'ü buldu

İzlediği filmden etkilenerek kendine 700 bin TL değerinde okul otobüsü yaptıran Samsunlu Kadir Mert, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

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Samsun'da izlediği filmden etkilenip otobüse 700 bin TL harcadı son hali şaşırttı: Uyumam gece 4'ü buldu

Otobüsün içini karavana çeviren Kadir Mert, konakladığı yerlerde sarı renkteki otobüsü insanların ilgi odağı oluyor. 

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Samsun'da izlediği filmden etkilenip otobüse 700 bin TL harcadı son hali şaşırttı: Uyumam gece 4'ü buldu

Otobüsü ile Atakum sahilinde konaklayan Mert, insanların yoğun ilgisinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

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Samsun'da izlediği filmden etkilenip otobüse 700 bin TL harcadı son hali şaşırttı: Uyumam gece 4'ü buldu

Otobüsün yapım sürecini anlatan Kadir Mert, “Bu aracın bütün çocukların hayali olduğunu düşünüyorum. School Bus’ı zaten çizgi filmlerde görüyordum." dedi.

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