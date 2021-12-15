Samsun'da ilkokul öğretmeninden öğrencilere taciz! Veliler okulu bastı :Tayt giyin diyormuş
Samsun’da bir ilkokul öğretmeni, 'öğrencileri taciz ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı. Konunun duyulması üzerine veliler okulun önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Samsun Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve öğretmenin açığa alındığını duyurdu.
Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu’nda görevli 3. sınıf öğretmeni Y.Ö. 'öğrencileri taciz ettiği' iddiasıyla dün akşam gözaltına alındı. Bu sabah olayı duyan veliler okulun önünde toplanarak açıklama bekledi. Zaman geçtikçe okul çevresindeki velilerin sayısı arttı. Tepki giderek büyüdü.
Okul müdürü bir ara velilerin yanına gelerek onları yatıştırmaya çalıştı. Açıklama yetkisi olmadığını, konunun adli makamlara olduğunu söyleyen müdüre, veliler tepki gösterdi. Daha sonra polis ekipleri okula sevk edildi. Okulun güvenlik kamera görüntülerine el konuldu.
“Benimkiyle 4 tane çocuk var”
Tacize uğrayan çocuklardan birinin ailesi de okul önüne geldi. Baba K.P., “Tacize uğrayan çocuklardan biri de benimki. Şu anda emniyete gideceğim. Bu olayın üstünün kapatılmaması, sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Buradaki çocukların hepsi senin, benim diye bir kaide yok. Kimse kimsenin çocuğuna dokunamaz, temas da edemez. Şikayetçi olan aileler var. Akşamdan beri ben de çocuğumu yokluyorum. Aynı olay benim de çocuğumla alakalı var. Emniyete gideceğim, şikayette bulunacağım. Ben dün akşam 3-4 tane aileyle görüştüm. 3 tane çocuk, benimkiyle birlikte 4 tane. Eğer bu konudan utanmazsa aileler, ‘isim cisim çıkmasın’ diye utanmazlarsa, daha gerisi de gelebilir. Belki de daha fazla” dedi.
Anne K.P. ise, “Akşam kızıma sordum. ‘Sana da böyle bir şey oldu mu?’ diye. ‘Evet, anne bana bugün yaptı’ dedi. Ben zaten bir iki hafta önce de şüphelenmiştim. ‘Tayt giy’ demişti. Hissetmiştim ama bu kadarını beklemiyordum” diye konuştu.