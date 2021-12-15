Samsun'da ilkokul öğretmeninden öğrencilere taciz! Veliler okulu bastı :Tayt giyin diyormuş

“Benimkiyle 4 tane çocuk var”

Tacize uğrayan çocuklardan birinin ailesi de okul önüne geldi. Baba K.P., “Tacize uğrayan çocuklardan biri de benimki. Şu anda emniyete gideceğim. Bu olayın üstünün kapatılmaması, sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Buradaki çocukların hepsi senin, benim diye bir kaide yok. Kimse kimsenin çocuğuna dokunamaz, temas da edemez. Şikayetçi olan aileler var. Akşamdan beri ben de çocuğumu yokluyorum. Aynı olay benim de çocuğumla alakalı var. Emniyete gideceğim, şikayette bulunacağım. Ben dün akşam 3-4 tane aileyle görüştüm. 3 tane çocuk, benimkiyle birlikte 4 tane. Eğer bu konudan utanmazsa aileler, ‘isim cisim çıkmasın’ diye utanmazlarsa, daha gerisi de gelebilir. Belki de daha fazla” dedi.