Samsun'da Hitit Krallığı'nın dini merkezine ait izlere rastlandı
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Oymaağaç Höyüğü'nde 13 yıl önce Alman asıllı Türk vatandaşı Arkeolog Prof. Dr. Rainer Czichan'ın başkanlığında başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalar bu yıl da sürüyor. Kazılar sırasında Hitit Krallığı'nın dini merkezi 'Nerik' olduğu belirlenen alandan çıkarılan tarihi eser ve parçalar araştırılıyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç mahallesinde bulunan Oymaağaç Höyüğü'nde Alman asıllı Türk vatandaşı Arkeolog Prof. Dr. Rainer Czichan'ın başkanlığında 13 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alman Araştırma Fonu ile Uşak ve Berlin Üniversitesi işbirliğinde başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalar, bu yıl da sürüyor. Kazılarda, Hitit Krallığı'nın dini merkezi 'Nerik' olduğu belirlenen alanda tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.
Bugüne kadar üzerinde çivi yazısı bulunan toprak tabletler, mühür, dini törenlerde kullanılan küçük kaplar, mezarlar, toplam 35 bin parça hayvan kemiği, gıda saklama çukurları, bir tünel, mabet odası temelleri, sur duvar ve kapısı, havuz, mezarlar ile çeşitli kalıntılar ortaya çıkarıldı.
Alanda tespit edilen 52 basamaklı tünelin içerisinde geçen yıl 2 bin 900 yıllık fındık kabuğu ve 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçalar bulundu. Bu yıl ise yapılan çalışmalarda aynı yerde bir fındık kabuğu ve hububat kalıntıları bulundu. Ancak yeterli maddi kaynak olmadığı için kazı çalışmalarının bu yıl yapılamadığı, bulunan eserlerle ilgili araştırma, analiz ve raporlama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.
Oymaağaç Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichan, Nerik'in Hititler için kutsal bir kent olduğunu belirterek, "Müslüman dünyası için Mekke ne anlama geliyorsa Hittiler için de Nerik o dönem aynı statüdeydi. Son iki yıldır özellikle depo çalışmalarımız var. Son rapor hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar özellikle finansal destek Almanya'dan geldi. " dedi.