Samsun'da Hitit Krallığı'nın dini merkezine ait izlere rastlandı

Alanda tespit edilen 52 basamaklı tünelin içerisinde geçen yıl 2 bin 900 yıllık fındık kabuğu ve 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçalar bulundu. Bu yıl ise yapılan çalışmalarda aynı yerde bir fındık kabuğu ve hububat kalıntıları bulundu. Ancak yeterli maddi kaynak olmadığı için kazı çalışmalarının bu yıl yapılamadığı, bulunan eserlerle ilgili araştırma, analiz ve raporlama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.