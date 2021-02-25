Samsun'da 'gizli ekip' sahaya indi! Vakalar pik yaptığında kurulmuştu

Burada mücadeleyi elden bırakmayacağız aynı şekilde devam edeceğiz. Bu neden böyle oluyor? Sağlık Bakanlığı'mızın değerlendirmesi özellikle bir kaç ailenin yoğun olarak bir araya gelmeleri bulaşları artırdığı yönünde. Ayrıca cenazelerde aslında 30 kişiyle sınırlandırılmasına rağmen çok yoğun bir şekilde hala cenazelere katılınması. Buradan tüm Samsunlu hemşehrilerimize özellikle belirtmek istiyorum. Birkaç ailenin bir araya gelmek suretiyle özellikle kırsalda mahallelerde bir araya gelip iki üç gün vakit geçirme şeklindeki bu tarza bir son vermemiz gerekiyor kesinlikle. Cenazelerde katılımın sadece birinci derece yakınlarla sınırlamamız gerekiyor bu çok çok önemli" dedi.