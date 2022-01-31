Samsun'da genç kız hastane bahçesini birbirine kattı! Araçların yolunu kesip olay çıkarttı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olan 18 yaşındaki E.Ç. adlı genç kız, annesi A.Ç. ile birlikte tedavisi için hastaneye geldi. Korona testi veren, EEG çektirmek için sıra alan E.Ç. aniden rahatsızlık geçirdi.