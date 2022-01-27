Samsun'da gece kulübü konsomatristinin şüpheli ölümü! Yatak odasına girince...
SAMSUN'da gece kulüplerinde konsomatrist olarak çalıştığı öğrenilen Gürcistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Hançerli Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulüplerinde konsomatrist olarak çalıştığı öğrenildi.
Gürcistan uyruklu olup Türk vatandaşı olan Mzia Okriashvili (48) adlı kadın erkek arkadaşı ile birlikte evine geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Mzia Okriashvili yatağına yattı.
Evde televizyon izleyen erkek arkadaşı H.H.Y.(52) bir süre sonra yatak odasına gidince Mzia Okriashvili'nin nefes almadığını fark edip sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri Okriashvili'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay polise haber verildi.