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Samsun'da gece kulübü konsomatristinin şüpheli ölümü! Yatak odasına girince...

İhlas Haber Ajansı
Samsun'da gece kulübü konsomatristinin şüpheli ölümü! Yatak odasına girince...

SAMSUN'da gece kulüplerinde konsomatrist olarak çalıştığı öğrenilen Gürcistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

Samsun'da gece kulübü konsomatristinin şüpheli ölümü! Yatak odasına girince...

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Hançerli Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulüplerinde konsomatrist olarak çalıştığı öğrenildi.

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Samsun'da gece kulübü konsomatristinin şüpheli ölümü! Yatak odasına girince...

 Gürcistan uyruklu olup Türk vatandaşı olan Mzia Okriashvili (48) adlı kadın erkek arkadaşı ile birlikte evine geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Mzia Okriashvili yatağına yattı. 

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Samsun'da gece kulübü konsomatristinin şüpheli ölümü! Yatak odasına girince...

Evde televizyon izleyen erkek arkadaşı H.H.Y.(52) bir süre sonra yatak odasına gidince Mzia Okriashvili'nin nefes almadığını fark edip sağlık ekiplerine haber verdi.

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Samsun'da gece kulübü konsomatristinin şüpheli ölümü! Yatak odasına girince...

Eve gelen sağlık ekipleri Okriashvili'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay polise haber verildi.

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