Samsun'da eşi kendisini polise şikayet ettiğini duydu ortalık karıştı özel harekat geldi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir sitenin 8. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan kiralar pahalı olduğu için Samsun'a yerleştikleri öğrenilen ve kuaförde çalışan A.Ş., eşi M.Ş.'nin kendisine 'şiddet uyguladığı' gerekçesiyle Recep Tokur Polis Merkezi'ne şikayette bulunması üzerine sinirlenerek evlerinin 8. katındaki pencereye çıkıp intihara teşebbüs etti.