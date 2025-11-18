Samsun'da emektar öğretmene coşkulu veda! 43 yıllık Türkçe öğretmeni törenle öğrencilerine veda etti

Programda mesai arkadaşları tarafından Selen'e çiçek ve plaket takdim edildi. Törende bazı öğretmenler ve öğrenciler duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Yıllar boyunca binlerce öğrencinin hayatına dokunan Zeki Selen, "Öğrencilerimle geçirdiğim her an benim için çok değerliydi." ifadelerini kullandı.