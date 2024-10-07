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Samsun'da ekipler ceset ihbarına gitti gerçek ortaya çıktı

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Samsun'da ekipler ceset ihbarına gitti gerçek ortaya çıktı

Samsun'un Canik ilçesinde ırmakta ceset ihbarına giden ekipler, temizlik çalışması yaptı. Ekipler, bir gömleğin içerisine kıyafet konularak ırmağa atıldığını belirledi.

Samsun'da ekipler ceset ihbarına gitti gerçek ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'ndaki köprüden geçen bir vatandaş Mert Irmağı'nda torba içerisinde ceset gördüğü ihbarında bulundu.

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Samsun'da ekipler ceset ihbarına gitti gerçek ortaya çıktı

Bölgeye sevk edilen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Samsun'da ekipler ceset ihbarına gitti gerçek ortaya çıktı

Kurbağa adamlar ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi suya indiklerinde, bir gömleğin içerisine kıyafet konularak ırmağa atıldığını belirledi.

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Samsun'da ekipler ceset ihbarına gitti gerçek ortaya çıktı

Çöp torbası alan ekipler, kıyafetleri kaldırdıktan sonra çevredeki çöpleri de topladı.

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