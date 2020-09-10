Samsun'da düğünde görülmemiş önlem: Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı

"Koronadan korunalım diye bu farkındalığı yapmak istedim"

Altan Yücebaş, "Gelin ve damat çok yakın akrabamız. Bizi çok seviyorlar. Ben de, eşim de kronik hasta olduğumuz için insanlarla çok yakınlaşamıyoruz. Ben hiçbiriyle kucaklaşmıyorum ama eşimi çok seviyorlar. Takılarını taktık mecburen. Eşimi kucaklaşmak istediğini fark ettim. Sordum geline, 'Kucaklamak mı istiyorsun' diye sordum. ’Evet’ dedi. Ben de kucakla dedim. Poşeti çıkartıp hemen eşimin kafasına geçirdim ve kucaklaşmalarını sağladım. Düğün için hoş bir şey oldu. Koronadan korunalım diye bu farkındalığı yapmak istedim" dedi.