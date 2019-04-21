Samsun'da denize atlayan genç kızı polis kurtardı

Samsun'da denize atlayan genç kızı polis kurtardı

SAMSUN'da girdiği bulalım sonucu kendini denize atan üniversite öğrencisi genç kızı, polis kurtardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da denize atlayan genç kızı polis kurtardı - Sayfa 1

SAMSUN'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Z.G.O. (22), girdiği bunalım sonucu kendini denize attı.

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Samsun'da denize atlayan genç kızı polis kurtardı - Sayfa 2

Genç kızın denizde atladığını fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi.

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Samsun'da denize atlayan genç kızı polis kurtardı - Sayfa 3

Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, 112 acil servis ekipleri ve Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Samsun'da denize atlayan genç kızı polis kurtardı - Sayfa 4

Genç kızın denizin içinde olduğunu gören Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ersin Özbek, suya atlayarak Z.G.O.'yu ölümden kurtardı ve karaya çıkardı.

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