Samsun'da bir şahıs tartıştığı genç kızı kolundan çekerek sürükledi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Samsun'da bir şahıs tartıştığı genç kızı kolundan çekerek sürükledi

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde sokak ortasında yürüdükleri sırada tartıştığı kişinin yanından uzaklaşmak isteyen genç kızın kolundan çekilerek sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Samsun'da bir şahıs tartıştığı genç kızı kolundan çekerek sürükledi - Sayfa 1

SAMSUN’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Kastamonu Sokak'ta meydana gelen olayda; sokakta yürüyen isimleri öğrenilmeyen genç kız ve bir erkek arasında sözlü tartışma çıktı.

18
Samsun'da bir şahıs tartıştığı genç kızı kolundan çekerek sürükledi - Sayfa 2

Tartışmanın sürmesi üzerine genç kız eliyle ittiği kişiden ayrılıp yürümeye devam etti.

28
Samsun'da bir şahıs tartıştığı genç kızı kolundan çekerek sürükledi - Sayfa 3

Genç kızı engellemeye çalışan kişi, elinden tutup bir süre sürüklediği kızı bırakmak istemedi.

38
Samsun'da bir şahıs tartıştığı genç kızı kolundan çekerek sürükledi - Sayfa 4

Saldırganın elinden kurtulan genç kız, yoluna devam ederken, bu anlar da çevredeki bir apartman sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

48