Samsun'da bir kişi otomobilini baraj gölüne sürdü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Samsun'da bir kişi otomobilini baraj gölüne sürdü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürdü. Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından şahsın, cansız bedenine ulaşıldı.

Samsun'da bir kişi otomobilini baraj gölüne sürdü - Sayfa 1

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, annesi ile 3 çocuğunu otomobilden indirdikten sonra aracını Derbent Barajı'na süren Osman T.'nin (44) cansız bedenine ulaşıldı.

17
Samsun'da bir kişi otomobilini baraj gölüne sürdü - Sayfa 2

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, psikolojik tedavi gören Osman T.'nin bulunması için arama ve kurtarma çalışması başlatmıştı.

27
Samsun'da bir kişi otomobilini baraj gölüne sürdü - Sayfa 3

Dalgıç polisler, baraj gölünde yaklaşık 40 metre derinlikte otomobil ve içerisinde Osman T.'nin cansız bedenine ulaştı.

37
Samsun'da bir kişi otomobilini baraj gölüne sürdü - Sayfa 4

Ekipler, tarafından kıyıya çıkarılan Osman T.'nin cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

47