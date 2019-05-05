Samsun'da bir kişi karnına saplanan zıpkınla hastaneye kaldırıldı

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Samsun Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan Semih Demir (31) gece nöbetten çıktı. Hobi olarak zıpkınla balık avlayan Demir, nöbet çıkışı dalgıç kıyafetlerini giyerek zıpkınla balık avlamak için görev yaptığı yerin sahilinde denize daldı.