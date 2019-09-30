Samsun'da başına pencere düşen bebek yaralandı
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde binanın 4'üncü katından düşen pencerenin başına isabet ettiği 8 aylık Muhammet L., yaralandı. Olayla ilgili Gazi Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.
SAMSUN'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda; atıl haldeki binanın 4'üncü katında yerinden çıkan pencere, annesinin kucağında bulunan Irak uyruklu 8 aylık Muhammet L.'nin üzerine düştü.
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Muhammet L. başından yaralanırken, şok yaşayan annesi, bebeğine sarılarak sağlık ekiplerini bekledi.
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Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet bebek tedaviye alındı.
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Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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