Samsun'da aracıyla TIR'ın altına giren iş adamı ağır yaralandı
SAMSUN'un Atakum ilçesinde aracıyla seyir halindeyken TIR'a arkadan çarparak aracın içinde sıkışan iş adamı ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAMSUN'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, iş adamı Halit Anayurt (56) idaresindeki 55 LM 888 plakalı cip, Hizmet Özata'nın kullandığı 68 HR 636 çekici ve 68 BL 136 dorse plakalı TIR'a arkadan çarparak dorsenin altına girdi.
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Kazada aracının içinde sıkışan Halit Anayurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kara Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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