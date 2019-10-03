Samsun'da aracında 4 farklı sahte basın kartı olan sürücü gözaltına alındı

Gazeteci değil inşaatçı

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, "Mesleği inşaatçı olan sözde gazeteci, gerçeğine tıpa tıp benzettiği sahte basın kartlarını aracına ön ve arka camlarına takarak, Samsun sokaklarında seyir ediyordu. Şahıs, sarı basın kartına benzetilmiş kartların dışında 'polis medya' diye kart bile bastırmış. Üyelerimizin uyarısı ile işin üzerine gittik ve emniyet muhabiri arkadaşlarımızın girişimi ile kendisinden şikayetçi olduk. Şahıs yakalandı ve kartlarına el konuldu. Ayrıca olayı bildirdiğimiz PARKTEK firması da yasal işlem başlattı ve araç sahibine ceza kesti" dedi.