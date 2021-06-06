Samsun'da aile faciası! Eve giren çocuklar anne ve babalarını korkunç halde buldu
SAMSUN'da aile faciası vuku buldu. Tüfekten çıkan 2 el kurşun sesini duyan çocuklar o sırada bahçede oyun oynuyordu. Eve çıktıklarında korkunç manzarayla karşılaştılar.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Cinnet geçiren 36 yaşındaki Mustafa Düzgün giriş kattaki evlerinde önce 2 çocuk annesi eşi 33 yaşındaki Emel Düzgün'ü vurarak öldürüp aynı tüfekle kendini vurarak intihar etti.
Evin bahçesinde oyun oynayan Düzgün çiftinin 7 ve 4 yaşındaki çocukları silah sesini duyunca eve koştular.
Korkunç manzara ile karşılaşan çocuklar çığlık atıp üst katta oturan dedesi Mehmet ile babaannesi Emine'ye haber verip yardım istediler.
Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Düzgün çiftinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini tespit etti.