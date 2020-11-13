Samsun'da 3 günlük kız bebeğini tuvalete bırakıp giden anne: Zorunda kaldım
SAMSUN'da vicdansız anne 3 günlük kız bebeğini tuvalete bırakıp gitti. Evinden gözaltına alınan sözde anne 'zorunda kaldım' diye ifade verdi.
Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletine, öğle saatlerinde adı açıklanmayan anne, 3 günlük kız bebeğini bıraktı. İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
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Sağlık durumu iyi olan bebeğin, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.
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Kimlik tespiti yapıldı: Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarından anneninin kimliğini tespit etti. Anne, evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
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Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin ifadesinde "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.
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